Политика

Коммерсантъ FMКоммерсантъ FM«Северный поток-2» проложит новые маршруты

Каким образом «Газпром» может закончить прокладку трубопровода У «Газпрома» остаются варианты, как достроить «Северный поток-2». Во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что у России нет нужных кораблей, чтобы закончить проект.
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с чего всё началось
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК сможет за два года спроектировать и еще за три-четыре года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять прокладку газопровода «Северный поток - 2», сообщает «Россия 24
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