с чего всё началось

Каким образом «Газпром» может закончить прокладку трубопровода У «Газпрома» остаются варианты, как достроить «Северный поток-2». Во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что у России нет нужных кораблей, чтобы закончить проект.

Общество Кудрин: решение Путина спасло экономику России Решение президента России Владимира Путина по поводу создания резервных фондов сыграло главную роль в спасении экономики страны.

Хоккей «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Экономика В России резко подешевел мобильный интернет За 2019 год стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России снизилась почти вдвое – на 48%, свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства Content Review.

Общество Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.

Экономика Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Общество Российских чиновников хотят пересадить на такси Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.

Происшествия В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.

Политика В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.

Политика Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.