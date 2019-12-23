с чего всё началось

Каким образом «Газпром» может закончить прокладку трубопровода У «Газпрома» остаются варианты, как достроить «Северный поток-2». Во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что у России нет нужных кораблей, чтобы закончить проект.

Энергетика 6,2 трлн рублей принесла бюджету России сделка ОПЕК+ Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Политика Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти "Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Наука Создан искусственный мозг из нанопроволоки Эксперты измерили процессы формирования задержки и деактивации путей, когда электроток протекал через искусственную нейронную сеть, и обнаружили изменение процессов по мере продвижения.

Футбол Радимов: увидев Семака, моя бабушка расплакалась Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов рассказал об отношениях с наставником главной команды петербургского клуба Сергеем Семаком.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Общество Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.

Автоспорт Супруга Шумахера обратилась к болельщикам Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике.

Кино Kinotavr. Special Edition покажет зарубежные фильмы до премьеры Special Edition покажет программу из разных фильмов по-разному одаренных авторов, которую мы вместе с Ситорой Алиевой попросили собрать кинокритика Стаса Тыркина.