6 июля ДЭА по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2". Новое решение является изменением условий, изложенных в выданном 30 октября 2019 агентством разрешении на производство работ.

с чего всё началось

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 1,2K

Общество «Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги.

Технологии Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ». 1

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,5K

Футбол Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым Еще один футболист продлил контракт с чемпионом стран "Зенитом". Подпись под договором поставил 33-летний вратарь Михаил Кержаков.

Путешествия Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах. 389

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко. 2

Авто Компания Fisker выпустит три новых электромобиля Fisker Ocean — первый в тройке электромобилей, который, по словам главы компании Хенрик Фискера, запланирован на ближайшие годы, а производство этого кроссовера начнется во второй половине 2021 года.

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России. 183

Шоу-бизнес Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку» Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 63

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 173

Политика Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 554

Кино Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell Стриминговый сервис Netflix собрался выпустить мультипликационный сериал в стиле аниме по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, сообщил Variety. 8

Экономика ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 15

Политика Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. 2

Политика Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. 5