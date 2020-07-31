Общество
Lenta.ru«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Экономика
Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Происшествия
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Здоровье
Российский стоматолог развенчала мифы о кариесе
Частая чистка зубов и жевательная резинка не предотвращают кариес.
Lenta.ru 09:48
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Финансы
Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля
Если Минфину удастся сократить расходы федерального, то рубль укрепиться, в противном же случае падение курса российской валюты будет продолжено.
REGNUM 09:58
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru вчера в 06:10
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество
В Оренбуржье с 3 августа возобновляется работа фитнес-центров
К работе спортивные залы смогут приступить с 3 августа.
Prooren.ru 09:51
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых
В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Авто
Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России
Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения.
За рулем Кубань 09:10
Происшествия
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер подняли со дна
Как рассказали в пресс-службе военно-технического общества, бронетранспортер поднимали со дна на специальных парашютах.
Российская газета 08:02
Шоу-бизнес
Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали
Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39