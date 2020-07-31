Общество

Lenta.ruLenta.ru«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
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Прокладка труб «Северного потока - 2» может возобновиться после 3 августа

Газета.Ru07:59

В Дании назвали срок возобновления строительства «Северного потока – 2»

Взгляд.ру08:43

«Северный поток — 2» разрешили достроить

РИА Новости08:15

Завершение строительства «Северный поток-2» планируется начать в августе

Вести.Ru08:54

Компания Nord Stream 2 может начать прокладывать трубы после 3 августа

REGNUM07:25

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Lenta.ru07:03

Nord Stream 2 может начать прокладку труб после 3 августа

ТАСС06:46
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

BFM.ru 00:16
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ТАСС 09:25
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Экономика

Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
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Футбол

Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Экспресс газета 07:03
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Происшествия

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
17
Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
8
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Здоровье

Российский стоматолог развенчала мифы о кариесе

Частая чистка зубов и жевательная резинка не предотвращают кариес.
Lenta.ru 09:48
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
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Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Финансы

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

Если Минфину удастся сократить расходы федерального, то рубль укрепиться, в противном же случае падение курса российской валюты будет продолжено.
REGNUM 09:58
Общество

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
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Происшествия

31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих

В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru вчера в 06:10
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Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
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Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество

В Оренбуржье с 3 августа возобновляется работа фитнес-центров

К работе спортивные залы смогут приступить с 3 августа.
Prooren.ru 09:51
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых

В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Происшествия

Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
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Космос

Внутри останков сверхновой 1987 года «увидели» нейтронную звезду

ТАСС Наука 09:39
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Авто

Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России

Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения.
За рулем Кубань 09:10
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Происшествия

Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер подняли со дна

Как рассказали в пресс-службе военно-технического общества, бронетранспортер поднимали со дна на специальных парашютах.
Российская газета 08:02
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Шоу-бизнес

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали

Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
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Как работают Яндекс.Новости?
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