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«Северный поток-2» уже окупился благодаря повышению стоимости газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что несмотря на простой и возможный незапуск "Северного потока - 2", проект уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе.
Газета.Ru
Европейцы действуют с пользой для России, отказываясь запускать «Северный поток – 2» в условиях ремонта «СП-1».
Экономика сегодня
"Северный поток — 2" двигал цены на газ вверх самим фактом своего существования как проекта, и "Газпром" зарабатывал больше, чем мог.
ПРАЙМ
Европейский суд частично признал правоту оператора «Северного потока-2», который оспаривал газовую директиву Евросоюза, следует из сообщения на сайте суда.
Lenta.ru

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«Северный поток-2» уже окупился благодаря повышению стоимости газа
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