Политика
Утро.ru«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
У России нет своих судов, которые могли бы укладывать глубоководные морские газопроводы. Это признал президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
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с чего всё началось
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК сможет за два года спроектировать и еще за три-четыре года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять прокладку газопровода «Северный поток - 2», сообщает «Россия 24».Аргументы и Факты24 декабря в 11:04
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Глава ОСК заявил об отсутствии у России судов для завершения укладки «Северного потока - 2»
Rambler News Service24 декабря в 04:55
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