Политика
Утро.ru«Северный поток - 2» стал элементом политики США
США продолжат давить на Германию, чтобы она отказалась от поддержки проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил посол Вашингтона в ФРГ Ричард Гренелл. Он подчеркнул, что США останутся на своей позиции даже после его отставки.
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Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Армия и оружие
Украина собирается закупить на Западе военные самолеты на 12 млрд долларов
Украина в рамках модернизации Вооруженных сил планирует закупить многоцелевые военные самолеты, произведенные на Западе, чтобы сменить боевые машины, сошедшие с конвейера еще во времена СССР.
ФАН 16:27
Политика
Путин бросил ручку в ходе совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 20:15
Армия и оружие
Военные подготовили площадки для двух медцентров в Дагестане
"Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершил подготовку площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Дербент и Хасавюрт (Республика Дагестан)", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 07:55
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости 08:08
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру 11:41
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Единоборства
Сен-Пьер: «Не поставил бы свой дом на Гэтжи в бою против Хабиба»
Sport24.ru 24 мая в 23:30
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
Экономика
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru 09:49
Здоровье
Роспотребнадзор: Пермский край не готов ко второму этапу снятия ограничений самоизоляции
Как рассказал г-н Костарев, чтобы перейти на следующий этап смягчения режима самоизоляции, три эпидемических показателя (коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения методом ПЦР) должны соответствовать нормам Роспотребнадзора.
Business Class (Пермь) 11:35
Здоровье
Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье
В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.
Тайга.инфо вчера в 22:45
Авто
Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера
У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС 21:00
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
Армия и оружие
В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами России в Сибири
Shraibikus News вчера в 13:51
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
Технологии
Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь
Лучше не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости, рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
РБК 21:36
Космос
Названы сроки испытаний многоразовой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ»
Сроки проведения летных испытаний демонстратора ракеты-носителя легкого класса «Крыло-СВ» запланированы на начало 2023 года, 24 мая написали журналисты «Русского космоса» со ссылкой на заместителя гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталия Давыдова.
ИА Красная Весна 24 мая в 08:46
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
Происшествия
В Красноярске в районе Мичуринского моста затоплена дорога
На улице Семафорная в районе Мичуринского моста из-за ливня подтоплена проезжая часть.
7 канал Красноярск 21:01
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06
Футбол
Погба придётся пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Ювентус»
Недавно ходили слухи, что англичане не намерены включать в сделку по переходу Поля Погба в «Ювентус» каких-либо игроков.
Soccer.ru 03:55
Космос
Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.
РИА Новости вчера в 17:29