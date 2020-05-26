США продолжат давить на Германию, чтобы она отказалась от поддержки проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил посол Вашингтона в ФРГ Ричард Гренелл. Он подчеркнул, что США останутся на своей позиции даже после его отставки.

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