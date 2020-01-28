Энергетика
Известия«Северный поток – 2» достроит российская сторона
Реализация газопровода «Северный поток – 2» будет завершена российской стороной. Об этом заявила 28 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова. По ее словам, проект построен почти на 94%, сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российской стороной, сообщила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова ходе European Gas Сопfеrепсеа.Интерфакс04:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Уфе с подозрением на коронавирус
Двух пассажиров, прилетевших из Китая в Уфу, госпитализировали в инфекционную больницу № 4 с подозрением на новый коронавирус.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям
Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Происшествия
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Происшествия
Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Общество
В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек
Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил об обнаружении в стране еще двух зараженных новым типа коронавируса, сообщает во вторник телеканал NHK.
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек
Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Политика
Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
В МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку
Издание уточняет, что при этом палестинская сторона не поддерживает анонсированный план, так как он направлен на «спасение президента США Дональда Трампа от изоляции, а Нетаньяху — от тюрьмы».
Футбол
Президент «Барселоны» подтвердил интерес к Родриго из «Валенсии»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что каталонский клуб действительно рассматривает вариант с подписанием нападающего «Валенсии» Родриго.
Гаджеты
Microsoft обновит Windows 7 только vip-клиентам
Ранее стало известно, что с 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7.
Футбол
Суд отказал в апелляции фанату, устроившему акцию против Дзюбы
Фанаты против Дзюбы Болельщики "Спартака" устроили акцию против футболиста "Зенита" Артёма Дзюбы.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Футбол
YouTube заблокировал видео «Рубина» после показа в «Вечернем Урганте»
Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
Общество
Роскомнадзор направил запрос в «Красное & Белое» из-за утечки данных
Роскомнадзор направил запрос в сеть алкомаркетов "Красное & Белое" в связи с информацией об утечке данных клиентов, по мере получения сведений от компании ведомство будет принимать меры реагирования, сообщил журналистам начальник управления Роскомнадзора Юрий Контемиров.
Футбол
Журналист Карпов рассказал, что Умярова пытались купить у «Чертаново» ЦСКА и «Уфа»
Журналист Иван Карпов рассказал, что год назад хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров год назад мог оказаться в другой команде.
Происшествия
В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку
Жестокое убийство 75-летней пенсионерки совершено в столице. Как сообщает ГСУ СК по Москве, преступник изнасиловал и ограбил свою жертву.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
Происшествия
В Афганистане разбился пассажирский самолет
Пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал 1T.
Происшествия
Самолет на Москву вернули в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолет "Аэрофлота", вылетевший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.