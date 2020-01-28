с чего всё началось

Реализация газопровода «Северный поток – 2» будет завершена российской стороной. Об этом заявила 28 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова. По ее словам, проект построен почти на 94%, сообщает «Интерфакс».

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Авто Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.

Происшествия Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил об обнаружении в стране еще двух зараженных новым типа коронавируса, сообщает во вторник телеканал NHK.

Политика Главу Чувашии исключили из «Единой России» Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Политика В МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку Издание уточняет, что при этом палестинская сторона не поддерживает анонсированный план, так как он направлен на «спасение президента США Дональда Трампа от изоляции, а Нетаньяху — от тюрьмы».

Гаджеты Microsoft обновит Windows 7 только vip-клиентам Ранее стало известно, что с 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7.

Футбол YouTube заблокировал видео «Рубина» после показа в «Вечернем Урганте» Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.

Общество Роскомнадзор направил запрос в «Красное & Белое» из-за утечки данных Роскомнадзор направил запрос в сеть алкомаркетов "Красное & Белое" в связи с информацией об утечке данных клиентов, по мере получения сведений от компании ведомство будет принимать меры реагирования, сообщил журналистам начальник управления Роскомнадзора Юрий Контемиров.

Происшествия В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку Жестокое убийство 75-летней пенсионерки совершено в столице. Как сообщает ГСУ СК по Москве, преступник изнасиловал и ограбил свою жертву.