Энергетика

RT на русскомRT на русском«Северный поток — 2» построен на 83%

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости», — сообщили в компании.
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«Северный поток — 2» построен на 83%

RT на русскомвчера в 12:22

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%

Комсомольская правдавчера в 14:52

«Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:42

Weekendavisen (Дания): геополитическая головная боль Дании (Weekendavisen)

ИноСМИвчера в 18:01

«Северный поток – 2» построен на 83%

Известиявчера в 11:51

«Северный поток - 2» построен на 83%

ТАССвчера в 11:25

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новостивчера в 11:13
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Кино

Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов

Московский Комсомолец вчера в 10:39
Политика

Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера»

ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».
Ореанда-Новости вчера в 11:49
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Политика

Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан

На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Происшествия

В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском вчера в 17:59
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Происшествия

Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 30 сентября в 10:19
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета вчера в 01:17
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

«Дьявол кроется в деталях»: о газовом будущем Украины

Украине выгоднее иметь долгосрочный контракт на газ с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Rusvesna.su вчера в 19:14
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Культура

Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Экономика

Венесуэла расплатилась с Россией рублями

Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Гаджеты

Intel представила процессоры Cascade Lake-X, они оказались в два раза дешевле предшественников

В общем, если Cascade Lake-X и не смогут дать полноценного ответа флагманам Ryzen Threadripper 3000 (в составе серии ожидаются и 32-, и даже 64-ядерный процессоры) в плане производительности, то в плане цены они выглядят намного привлекательнее предшественников.
iXBT.com 00:11
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Футбол

Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Политика

В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

Президент подписал этот закон 3 июля.
РИА Новости 02:08
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
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Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Футбол

Мамаев дал первое после освобождения интервью

Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.
Москва 24 30 сентября в 13:53
Футбол

Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv вчера в 10:42
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Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor 30 сентября в 22:32
Культура

Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»

ФедералПресс 00:46
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