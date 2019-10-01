Энергетика

RT на русскомRT на русском«Северный поток — 2» построен на 83%

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости», — сообщили в компании.
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«Северный поток - 2» построен на 83%

ТАСС11:25

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%

Комсомольская правда14:32

«Северный поток — 2» построен на 83%

RT на русском12:22

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BaltNews.eeвчера в 02:30
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