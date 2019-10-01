Энергетика
РИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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Политика
Зрада: Парламент Нидерландов требует расследовать роль Украины в катастрофе Боинга MH17
В Нидерландах большинство членов Палаты представителей требуют, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была дополнительно исследована.
Rusvesna.su 16:48
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
Киевские политики осудили подписание «формулы Штайнмайера»
Лидер парламентской фракции партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко полагает, что «формула Штайнмайера» представляет угрозу для национальной безопасности и территориальной целостности страны.
Ореанда-Новости 17:04
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Шоу-бизнес
Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro 11:02
Экономика
Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян
По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.
Коммерсантъ 05:16
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Футбол
Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Театры
В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым
В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26
Политика
Песков прокомментировал назначение экс-главы ДНР главой Элисты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).
Газета.Ru вчера в 09:56
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня вчера в 22:46
Футбол
Нападающий «Брюгге» отпраздновал гол в ворота «Реала» в стиле Роналду
Нападающий бельгийского «Брюгге» Эммануэль Бонавентуре отметил гол в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) в стиле бывшего игрока мадридцев Криштиану Роналду.
Sportbox.RU 16:00
Политика
МИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Life.ru 16:07
Политика
Большинство российских ученых негативно оценили реформу РАН
Большинство академиков, член-корреспондентов и профессоров Российской академии наук (РАН) считают, что положение российской науки после реформы РАН 2013 года в целом ухудшилось.
ТАСС 08:33
Здоровье
Рекламу сладкого в России призвали ограничить
Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что она собирается дать интервью для телевидения в ближайшее время, чтобы рассказать свою историю.
Gazeta.SPb 16:53
Футбол
«Ювентус» обыграл «Байер» в группе «Локомотива»
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус дома нанес поражение Байеру 3:0.
Советский спорт 16:52
Армия и оружие
Опубликованы фото Су-57 с неизвестным контейнером
В «Твиттере» были размещены новые снимки боевого самолета Су-57, на которых пользователи заметили странный подвесной контейнер неизвестного назначения.
Discover24 04:14
Армия и оружие
Британский генерал заявил о состоянии кибервойны с Россией
Начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер заявил, что Великобритания находится в состоянии кибервойны из-за постоянных атак в Сети со стороны России и других стран.
VSE42.RU вчера в 02:44
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве полковника СК
В Сети появилось видео задержания подозреваемого в убийстве полковника Следственного комитета (СК) Владислава Капустина, сообщает РЕН ТВ.
Вечерняя Москва 08:24
Кино
Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов
Московский Комсомолец 10:39
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00