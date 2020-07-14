Общество
RT на русском«Северный поток» остановлен на техобслуживание
Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания. Две нитки магистрали остановят на 12 дней — до 26 июля.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:06, Ашберн
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 12 июля в 03:34
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака
Женщина сообщила о том, что 8 июля подала на развод с супругом после 10 лет брака, в котором у них появилось двое сыновей.
Evo-rus.com 04:45
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews вчера в 23:26
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
Армия и оружие
Азербайджан заявил об обстреле села армянскими военными
РИА Новости 01:55
Автоспорт
Даниил Квят: русские не встают на колени просто так
Car.ru вчера в 23:19
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Кино
Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов
ToDay News Ufa 03:59
Здоровье
За сутки в Кировской области два человека скончались от коронавируса
Выявлено 56 новых случаев заражения. За минувшие сутки в Кировской области сразу два человека скончались от коронавируса.
РИА НаВятке 03:32
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM 12 июля в 15:49
Гаджеты
Названы секретные функции смартфонов
Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем.
ТК Звезда 12 июля в 03:50
Фигурное катание
Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU
CT news вчера в 06:52
Экономика
«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
У кого-то получилось достичь договоренности с Роспотребнадзором, а у кого-то нет.
Vprognoze.ru вчера в 02:18
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Общество
Российские аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни
Известия вчера в 19:41
Общество
В Калининграде скончался 23-летний мужчина с коронавирусной пневмонией
В регионе скончался ещё один пациент с COVID-19.
Калининград.Ru 03:55
Политика
Неменский рассказал о последствиях, если на Украине начнется пророссийское движение
Пророссийской части населения Украины грозит жесткая расправа, если она заговорит о себе, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Народные новости 03:07
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара расчетами "завтра" снизился на 3 копейки и достиг 70,94 рубля. Курс евро опустился на 7 копеек и составил 80,44 рубля.
Газета.Ru 03:32
Политика
КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море
Государственный департамент США намеренно искажает факты, обвиняя Китай в попытке получить контроль над ресурсами Южно-Китайского моря путем угроз, сообщает 14 июля пресс-служба посольства КНР в Соединенных Штатах.
ИА Красная Весна вчера в 23:17
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Армия и оружие
В армию России начали поставлять обновленные РЭБ «Красуха-20»
ВС Российской Федерации получат обновленную версию механизма радиоэлектронного подавления «Красуха-20».
Дни24 02:07
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
Коммерсантъ вчера в 18:18
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
Сафронов не признаёт свою вину в госизмене
Как заявил адвокат подозреваемого Иван Павлов, Сафронов своей вины не признаёт.
REGNUM 01:18