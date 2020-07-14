Общество

RT на русскомRT на русском«Северный поток» остановлен на техобслуживание

Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания. Две нитки магистрали остановят на 12 дней — до 26 июля.
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Работу «Северного потока» приостановили

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