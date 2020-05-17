Общество
РИА Новости«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. Отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить791
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 15:21, Ашберн
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Политика
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из США в Россию.
РИА Новости 14:16
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Автоспорт
Mercedes vs Феттель. Немецкая команда не готова подписать немца
Нынешний руководитель формулического проекта одного из крупнейших в мире концернов по производству автомобилей Тото Вольфф не хочет приглашать в команду Феттеля.
Вести.Ru 05:30
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Piter.tv 18 мая в 01:51
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Космос
Комета SWAN будет хороша видна до середины июня
AstroNews.ru 14:12
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Lenta.ru 14:22
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Общество
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в них будут использовать мобильное приложение, рассказал представитель Сбербанка.
Ведомости 02:58
Общество
Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Мужчина смог выздороветь после длительного лечения. Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание Buzzfeed News.
Gazeta.SPb 10:47
Игры
Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store
Evo-rus.com 17 мая в 14:29
Космос
Получены четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды
Астрономы наблюдают за системой PDS 70 с большим интересом, и телескоп VLT Южной европейской обсерватории (ESO) уже получил прямые снимки формирующихся в ней газовых гигантов PDS 70b и PDS 70с.
Naked Science вчера в 03:11
Общество
Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ
Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34
Политика
Украина требует от России денег за инцидент в Керченском проливе
Корабли ВМС Украины пытались незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
Утро.ru 18 мая в 05:15
Общество
В США потребовали от Китая вложить $9 трлн в борьбу с коронавирусом
Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Китай должен вложить в борьбу с новым коронавирусом более 9 триллионов долларов.
Московский Комсомолец 13:55
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Общество
Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей
В системе «Социальный мониторинг», которая контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировано более 60 000 пользователей, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Ведомости 10:35
Футбол
«Краснодар» опроверг травму Ари в ходе тренировки
В «Краснодаре» прокомментировали слухи о травме форварда клуба Ари.
Vprognoze.ru 13:23
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета вчера в 08:07
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru вчера в 07:45
Футбол
Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября
Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
Спорт-Экспресс 12:48
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
Авто
Появились фото интерьера нового Haval H5
Китайские СМИ опубликовали свежие снимки интерьера нового внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 07:05
Экономика
Правительство РФ одобрило создание ОЭЗ в Саратовской области
Поданная Саратовской областью заявка на создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа получила одобрение федерального руководства вчера, 19 мая, на совещании, которое провел в режиме видеоконференцсвязи вице-премьер — полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Бизнес-вектор 02:39