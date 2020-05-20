Общество
РИА Новости«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. Отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 02:01, Ашберн
Финансы
Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля
Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления.
РИА Новости 01:00
Политика
Трамп обвинил власти Китая в дезинформационной кампании
Вашингтон, 21 мая 2020, 08:55 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Китай в том, что они якобы поддерживает его соперника по президентской гонке, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 01:55
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Здоровье
Новый эпицентр пандемии коронавируса назван
Следующим очагом пандемии COVID-19 станет Латинская Америка, пишет Der Spiegel.
Live24 вчера в 04:05
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Общество
9 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае
573 человека выписано, лечение продолжают 529 человек.
Катунь 24 вчера в 23:20
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания вчера в 09:13
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Политика
Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ
Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ruposters.ru 19 мая в 06:24
Политика
Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского
Украинский МИД назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела оценку внешнеполитическим ведомством России года президентства на Украине Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:09
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Здоровье
Еще одну омскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Стационар уже закрыт на карантин. Внутри остаются 35 пациентов особой заботы без признаков коронавирусной инфекции.
РИА ОмскИнформ 01:21
Происшествия
Суперкар Mercedes устроил ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы
Известия вчера в 18:24
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации хотят внести изменения в действующее законодательство, чтобы дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима и установить пределы полномочий регионов в этой сфере.
РИА Новости 01:47
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском вчера в 11:13
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Здоровье
Екатеринбуржцев с коронавирусом начали увозить в больницы других городов области
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:57
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Происшествия
Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево
350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.
Lenta.ru вчера в 17:10
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Хоккей
СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене», и, по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.
Известия вчера в 17:19
Культура
Вышел трейлер сериала «13 причин почему»
После выхода первого сезона в 2017 году, создатели сериала «13 причин почему» уже были готовы рассказать историю на четыре сезона.
ГЛАС.RU 01:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Рудковская о Гном Гномыче: Говорит, что достали, с улыбкой на лице
На видео семейство Плющенко танцует под песню «Плачу на техно» в исполнении группы Cream Soda, а в следующем кадре Плющенко-младший говорит: «Как же вы меня достали со своими съемками».
Нева Спорт вчера в 13:07
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 260 человек.
Столица на Онего вчера в 01:54