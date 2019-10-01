Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСеверный поток построен на 83 процента

"Газпром" уложил 2042 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, проект выходит на финальную стадию реализации, сообщает российский газовый гигант.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Северный поток построен на 83 процента

Российская газета11:44

Строителям осталось уложить 17% «Северного потока – 2»

Взгляд.ру11:29

Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»

BaltNews.eeвчера в 02:30

«Северный поток - 2» построен на 83%

ТАСС11:25

«Северный поток – 2» построен на 83%

Известия11:51

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости11:13

«Северный поток — 2» построен на 83%

News.ru11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

РБК 29 сентября в 09:40
Общество

Определена обладательница самых красивых ягодиц мира

В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию по новым правилам

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре текущего года 132 тысяч человек на военную службу.
Lenta.ru 03:40
Политика

Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК

Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 11:25
Театры

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Культура

Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС

Sostav.ru 11:55
Гаджеты

Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:19
Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Газета.Ru 10:10
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Общество

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Политика

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Политика

Макрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полностью поддерживает решение о сохранении членства России в Совете Европы.
РИА Новости 07:02
Происшествия

Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе

В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
Коммерсантъ 08:52
Космос

Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Игры

Состоялся релиз Call of Duty: Mobile

CyberSport.ru 04:25
Политика

В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Советский спорт вчера в 06:02
Происшествия

Нападение на финский колледж совершил студент

Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
Интерфакс 11:33
Футбол

Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv 10:42
Общество

Вся Сеть не может найти леопарда на фото

Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
Телеканал 360° 29 сентября в 13:17
Происшествия

Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

REGNUM 11:04
Происшествия

Смолов отсудил у страховой компании более восьми миллионов рублей

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов через суд добился выплаты от страховой компании восьми миллионов рублей за аварию, которая произошла летом прошлого года в Краснодаре.
Российская газета 08:42
Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Хоккей

Автомобилист — Локомотив 4:1 (3-й период)

ТАСС 12:14
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Наука

От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн

Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.
ТАСС 10:04
Общество

Разрушительный ураган «Мортимер» придет на северо-запад России

Известия 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное