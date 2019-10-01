Энергетика
Российская газетаСеверный поток построен на 83 процента
"Газпром" уложил 2042 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, проект выходит на финальную стадию реализации, сообщает российский газовый гигант.
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Здоровье
В России стали меньше пить и дольше жить
"Снижение употребления алкоголя повлекло за собой значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации", - добавили в ЕРБ ВОЗ.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома
Мужчина и двое детей упали с большой высоты многоэтажного дома в Саратове.
Вести.Ru 10:21
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.
РИА Новости 09:56
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Экономика
Экономист-эмигрант Гуриев предсказал России смену власти в течение 10 лет
Российский экономист Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, несколько лет назад переехавший жить за границу, дал интервью блогеру Юрию Дудю.
Московский Комсомолец 09:48
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван
Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Общество
Определена обладательница самых красивых ягодиц мира
В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Газета.Ru 04:08
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Происшествия
В Екатеринбурге суд продлил арест виновнику массового ДТП с погибшими
Водителю Kia Rio, который устроил четвертого августа массовое ДТП в центре Екатеринбурга и стал виновником гибели двух человеку, сегодня продлили арест еще на четыре месяца.
Российская газета 07:42
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес
Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным
Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.
Комсомольская правда 10:04
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Политика
Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Общество
Разрушительный ураган «Мортимер» придет на северо-запад России
На северо-запад России из Западной и Центральной Европы надвигается разрушительный ураган «Мортимер». Об этом 1 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 12:04
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Транспорт
Новые станции Фрунзенского радиуса откроют до конца недели
Станции планировали открыть в начале сентября, но глава города Александр Беглов принял решение отложить запуск движения до того момента, пока все системы безопасности не будут полностью проверены.
Телеканал Санкт-Петербург 09:57
Футбол
Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
Советский спорт 03:21
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 11:55
Хоккей
Автомобилист — Локомотив 4:1 (3-й период)
ProstoProSport 12:13
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40