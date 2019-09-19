Энергетика
Утро.ru«Северный поток» стал нужен Дании
Немцы сами закупают газ у Норвегии, Нидерландов и России, причем у последней – самые большие объемы. Именно для увеличения поставок российского газа в ФРГ и был задуман "Северный поток-2" – трубопровод, проложенный по дну Балтийского моря параллельно действующему "Северному потоку".
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После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
ТАСС18 сентября в 10:46
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра
Российская газетавчера в 02:11
Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьград18 сентября в 18:11
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
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Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Происшествия
Застреливший коллегу полицейский попытался сбежать после убийства
Отмечается, что полицейского удалось задержать во дворах после того, как он попытался сбежать.
Российская газета 18 сентября в 14:35
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
ЖКХ
Власти Петербурга назвали дату начала отопительного сезона
Решение о начале отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой и прогнозом синоптиков о планомерном похолодании.
Интерфакс 06:52
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости вчера в 13:43
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Экономика
Разработчики софта просят более 70 млрд рублей на импортозамещение
Как сказано в презентации, рабочая группа выделила несколько классов ПО, которым требуется дополнительная поддержка: операционные системы; офисные приложения, поисковые системы, браузеры и коммуникационное ПО; системы управления базами данных (СУБД); системы управления предприятиями и проч.
Ведомости 17 сентября в 16:59
Экономика
Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости 05:40
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Армия и оружие
Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда
Министерство обороны России в ответ на слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области заявило о надежной защите этого региона.
Lenta.ru 05:51
Игры
Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена
На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra вчера в 13:24
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Театры
Поддержавшая Устинова актриса уволилась из пермского театра
Московский Комсомолец 06:37
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
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Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Общество
Роскачество нашло в детском яблочном пюре следы пестицидов
В ходе исследования экспертами Роскачества 24 наиболее популярных на российском рынке торговых марок яблочного детского пюре в некоторых образцах были найдены следы пестицидов.
RT на русском 01:28
Политика
Зеленского рассмешила шутка про чат с усами Лукашенко
Украинского президента Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части проходившего в Киеве форума YES.
Вести.Ru 05:24
Происшествия
У задержанного Махи Идрисова изъяли арсенал оружия и боеприпасов
Говорит Москва 01:53
Общество
Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
Российская газета 02:21
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото
Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25