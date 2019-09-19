Энергетика

Утро.ruУтро.ru«Северный поток» стал нужен Дании

Немцы сами закупают газ у Норвегии, Нидерландов и России, причем у последней – самые большие объемы. Именно для увеличения поставок российского газа в ФРГ и был задуман "Северный поток-2" – трубопровод, проложенный по дну Балтийского моря параллельно действующему "Северному потоку".
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