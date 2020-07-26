Энергетика
ТАСС«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания
Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.
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Армия и оружие
Более 10 военных кораблей США отправились на учения в Средиземное море
Политическая Экспертиза вчера в 05:41
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Культура
Лариса Гузеева станет новой ведущей «Дома-2»
Вскоре стало известно, что новой ведущей «Дома-2» станет Лариса Гузеева.
Live24 02:45
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Экономика
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия
Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 05:42
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Футбол
Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки
Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса вчера в 12:44
Политика
Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в День ВМФ
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 02:41
Экономика
Экономист Юрченко россиянам предрек осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики Уральского федерального университета (УрФУ) Константин Юрченко заявил о возможном тяжелом кризисе, который граждан России ждет осенью текущего года.
Вечерний курьер вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
Королева не отрицает, что Михаил Олегович виновен в дорожно-транспортном происшествии, но, несмотря на этот факт, певица надеется, что ему удастся избежать серьезного наказания.
Территория новостей 00:40
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Авто
Как создавались первые российские спорткары Marussia
В летние месяцы 2008 года появился первый прототип спорткара Marussia B1.
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
Подозреваемый признался в поджоге собора Нанта
Выходец из Руанды, который ранее был задержан по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.
Коммерсантъ 02:58
Происшествия
Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео
Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 05:54
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:33
Общество
В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску
Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón.
Известия вчера в 16:24
Общество
Авиасообщение с тремя странами возобновит Россия в августе
На взаимной основе возобновляются полеты между Россией и Великобританией с 1 августа.
В Городе N 24 июля в 07:35
Общество
Названы продукты для сохранения молодости кожи
Газета.Ru 01:59
Происшествия
Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика
В Иркутске рейс лоукостера «Победа», следовавший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку из-за закурившего на борту пассажира.
РБК 02:38
Здоровье
Ученый призвал россиян срочно снизить потребление соли
Руководитель научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин призвал есть меньше соли как минимум в два раза.
Московский Комсомолец 03:20
Здоровье
В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
Lenta.ru 02:30
Общество
El Pais насчитала 45 тысяч жертв пандемии COVID-19 в Испании
Число жертв пандемии коронавируса в Испании может составлять 44 868, что на 16 434 больше официальных данных министерства здравоохранения страны.
РЕН ТВ 02:53
Политика
Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией
Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 00:27
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05