Энергетика

ТАССТАСС«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.
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«Северный поток» заработал после ремонта

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