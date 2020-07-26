Общество
ТАСС«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания
Мощность двух ниток - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1 224 км. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года - второй нитки.
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с чего всё началось
Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.ТАСС02:18
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Армия и оружие
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Российская газета вчера в 14:53
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден утонувшим
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru вчера в 05:50
Политика
Путин заявил об уникальных образцах вооружения ВМФ России
Военно-морской флот Российской Федерации оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники, заявил российский лидер Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
RT на русском 04:34
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Общество
Ким Чен Ын распорядился закрыть Кесон из-за коронавируса
Газета.Ru вчера в 19:35
Общество
В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса
В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:36
Футбол
Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва
Ответный матч между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.
Газета.Ru вчера в 22:41
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Происшествия
Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео
Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 05:54
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Здоровье
Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19.
РИА Новости 04:03
Происшествия
Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
Наука
Детектор для мгновенного выявления коронавируса создали в США
Инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru вчера в 13:41
Космос
Запуск частной ракеты отменили в Японии за пару секунд до старта
Запуск ракеты МОМО частной японской компании Interstellar Technologies произошла в воскресенье за несколько секунд до старта.
РЕН ТВ 04:14
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК вчера в 17:42
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Хоккей
Самсонов не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф, хоккеист травмировался
Накануне матчей плей-офф заокеанской лиги НХЛ стало известно, что вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов (на фото) пропустит предстоящие матчи.
Sport.ru вчера в 11:14
Финансы
Аналитики допускают падение доллара до 65 рублей к концу года
В ближайшее время пару рубль/доллар будет ждать волна ослабления, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
Экономика сегодня вчера в 13:11
Происшествия
В США в результате падения самолета на жилой дом погибли три человека
Американские власти заявили, что три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли и несколько человек получили ранения после того, как в субботу в пригороде Юты разбился небольшой самолет.
Российская газета 04:25
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
РИА Новости вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам
Что касается правильного питания, то Гагарина предпочитает 5 продуктов, которые помогли ей сбросить 30 кило, Благодаря им она контролирует свой вес и не поправляется снова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл в субботу подмосковные «Химки» в финале розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20.
BFM.ru вчера в 12:15
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05