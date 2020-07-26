Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.

с чего всё началось

Мощность двух ниток - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1 224 км. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года - второй нитки.

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