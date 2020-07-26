Общество
ИА Красная Весна«Северный поток» возобновил работу после ремонта
Плановое техническое обслуживание завершили утром в воскресенье специалисты балтийского газопровода «Северный поток». О возобновлении работы трубопровода 26 июля говорят данные европейских газотранспортных операторов. Работу газопровода для его ремонта остановили 14 июня.
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с чего всё началось
Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.ТАСС02:18
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях клуба на следующий сезон.
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