Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.

с чего всё началось

Плановое техническое обслуживание завершили утром в воскресенье специалисты балтийского газопровода «Северный поток». О возобновлении работы трубопровода 26 июля говорят данные европейских газотранспортных операторов. Работу газопровода для его ремонта остановили 14 июня.

Происшествия В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов. 61

Общество Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 600 тысяч Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 812 485. Новые эпизоды зафиксированы в 83 регионах.

Политика В Петербурге авиация завершила Главный военно-морской парад Санкт-Петербург, 26 июля 2020, 12:11 — REGNUM В Петербурге пролётом авиации ВМФ и ВКС завершился Главный военно-морской парад, передает корреспондент ИА REGNUM. 812

Происшествия Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45 По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция. 99

Происшествия После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.

Политика Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. 1,2K

Происшествия Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве По дороге похищенным мужчинам удалось открыть крышку багажника и один из них решился выпрыгнуть, несмотря на то, что машина мчалась на высокой скорости.

Экономика Украине предрекли пандемическое вымирание экономики Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред». 2

Авто BMW представила ограниченную серию кроссовера X7 В России спецсерия Dark Shadow Edition будет представлена 40-ка единицами 400-сильных дизельных модификаций M50d и 20-ю - 530-сильными бензиновыми X7 M50i. 37

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 25

Футбол Президент «Барселоны» рассказал о переговорах с Мартинесом Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о переговорах с игроком миланского "Интера" Лаутаро Мартинесом, передает Mundo Deportivo.

Общество В России подтвердили 5,7 тыс. новых случаев коронавируса За минувшие сутки в России выявлено 5765 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 812 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Здоровье На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля. 537

Здоровье Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19. 48