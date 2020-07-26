Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.

с чего всё началось

В воскресенье, 26 июля, стало известно, что газопровод «Северный поток» снова начал работать. Его приостановили для планового техобслуживания. Об этом сообщил оператор Nord Stream AG.

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