Общество

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-Запад«Северный поток» заработал после планового техобслуживания

В воскресенье, 26 июля, стало известно, что газопровод «Северный поток» снова начал работать. Его приостановили для планового техобслуживания. Об этом сообщил оператор Nord Stream AG.
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с чего всё началось

«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.
ТАСС02:18

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Газопровод «Северный поток» продолжил работу после планового обслуживания

ИА Красная Весна11:58

Через «Северный поток» возобновлена транспортировка газа в Европу

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Интерфакс01:32

Ремонт на «Северном потоке» завершен, трубопровод вновь работает

BFM.ru02:38

Прокачка газа по «Северному потоку» восстановлена

РЕН ТВ02:36

«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

ТАСС02:18

«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

Аргументы и Факты04:00
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Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru 11:29
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

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В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

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Происшествия

В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП

В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
РБК 11:10
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Здоровье

На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса

Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 05:15
Происшествия

Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
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Общество

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа

По словам Голиковой, Россия работает на тем, чтобы расширить список стран для возобновления авиасообщения.
Газета.Ru 24 июля в 15:10
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Общество

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

РБК вчера в 17:42
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Армия и оружие

Российский «Ядерный призрак» возвращается

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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru вчера в 11:37
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Культура

61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»

Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Общество

Тиньков создаст фонд борьбы с раком крови

Российский бизнесмен и основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков сообщил о планах основать Фонд семьи Тиньковых для «решения проблем рака крови и развития института донорства».
Коммерсантъ 12:32
Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
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Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
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Киану Ривз и съемочная группа «Константина» воссоединились в честь 15-летия фильма

Создатели «Константина» поделились воспоминаниями о том, как они работали над фильмов, а также многочисленными идеями для его сиквела.
Афиша Daily 09:27
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Сербский защитник Бранислав Иванович попрощался с «Зенитом»

Сербский защитник Бранислав Иванович попрощался с "Зенитом", в составе которого играл с февраля 2017 года.
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Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

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Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
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В Китае раскрыли, зачем США альянс с Россией

Очевидно, что намерение Вашингтона провести диалог с Москвой заключается не в том, чтобы избежать гонки вооружений с Китаем, а в том, чтобы шантажировать Кремль, надеясь, что Россия окажет давление на Китай и убедит присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями между США и РФ, пишет издание.
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В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
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Экономика

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
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