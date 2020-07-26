Общество
Форпост Северо-Запад«Северный поток» заработал после планового техобслуживания
В воскресенье, 26 июля, стало известно, что газопровод «Северный поток» снова начал работать. Его приостановили для планового техобслуживания. Об этом сообщил оператор Nord Stream AG.
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с чего всё началось
Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.ТАСС02:18
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Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
РИА Новости 07:02
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
Lenta.ru 06:33
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Энергетика
Голубому топливу Земли может настать «черный лебедь»
Котировки последние месяцы колеблются в диапазоне 50-70 долларов за тысячу кубометров, что несет убытки всем производителям, а для многих из них поставки убыточны даже по операционным расходам.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
RT на русском 05:50
Игры
В Сеть утёк логотип новой Call of Duty. Его обнаружили на пачке чипсов
Аккаунт TheGamingRevolution со ссылкой на анонимный источник опубликовал в «Твиттере» фотографию пачки чипсов Doritos, на которой изображён логотип Call of Duty: Black Ops Cold War.
Чемпионат 07:50
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Футбол
Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов в истории АПЛ
Евро-футбол.ру 03:49
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
Общество
Правительство РФ компенсирует часть стоимости жилья для семей с детьми
Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети.
Интерфакс 24 июля в 07:31
Армия и оружие
Российские Су-35 в Ливии разгромили позиции террористов
Российские истребители Су-35 действительно были замечены на территории Ливии и даже приняли участие в нанесении ударов по террористам и силам Правительства национально согласия.
Avia.pro вчера в 21:19
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Футбол
Капелло поделился мнением о победе «Реала» в чемпионате Испании
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе мадридского "Реала" в чемпионате Испании, передает Marca.
Газета.Ru 02:57
Кино
Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
В качестве причины переноса выхода долгожданного сезона называется пандемия COVID-19.
Evo-rus.com 01:32
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются
Как рассказали в Минобороны РФ, испытания "Циркона", которые были проведены с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.
Российская газета 05:31
Наука
Выявлен древнейший штамм оспы в останках эпохи викингов
iReactor вчера в 02:30
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Политика
Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией
Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 00:27
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины
На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег.
Lenta.ru 07:07
Футбол
Появились фото домашней формы «Милана» на следующий сезон
В интернете появились новые фотографии домашнего комплекта формы «Милана» на сезон-2020/21.
Metaratings 06:17
Политика
Папа римский поддержал решение о полном прекращении огня в Донбассе
Новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе был согласован 22 июля и должен вступить в действие 27 июля.
Life.ru 07:59