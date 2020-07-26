с чего всё началось

В воскресенье, 26 июля, стало известно, что газопровод «Северный поток» снова начал работать. Его приостановили для планового техобслуживания. Об этом сообщил оператор Nord Stream AG.

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 300

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». 409

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 580

Энергетика Голубому топливу Земли может настать «черный лебедь» Котировки последние месяцы колеблются в диапазоне 50-70 долларов за тысячу кубометров, что несет убытки всем производителям, а для многих из них поставки убыточны даже по операционным расходам. 1

Происшествия Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. 174

Политика В Петербурге завершился Главный военно-морской парад В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.

Игры В Сеть утёк логотип новой Call of Duty. Его обнаружили на пачке чипсов Аккаунт TheGamingRevolution со ссылкой на анонимный источник опубликовал в «Твиттере» фотографию пачки чипсов Doritos, на которой изображён логотип Call of Duty: Black Ops Cold War.

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 287

Общество В Крыму объявлено штормовое предупреждение Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня. 2

Общество Правительство РФ компенсирует часть стоимости жилья для семей с детьми Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. 62

Армия и оружие Российские Су-35 в Ливии разгромили позиции террористов Российские истребители Су-35 действительно были замечены на территории Ливии и даже приняли участие в нанесении ударов по террористам и силам Правительства национально согласия. 2

Общество В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 2,7K

Футбол Капелло поделился мнением о победе «Реала» в чемпионате Испании Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе мадридского "Реала" в чемпионате Испании, передает Marca.

Армия и оружие Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются Как рассказали в Минобороны РФ, испытания "Циркона", которые были проведены с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета. 176

Политика Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники. 5

Происшествия Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег. 20

Футбол Появились фото домашней формы «Милана» на следующий сезон В интернете появились новые фотографии домашнего комплекта формы «Милана» на сезон-2020/21.