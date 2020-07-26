Общество

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-Запад«Северный поток» заработал после планового техобслуживания

В воскресенье, 26 июля, стало известно, что газопровод «Северный поток» снова начал работать. Его приостановили для планового техобслуживания. Об этом сообщил оператор Nord Stream AG.
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с чего всё началось

«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.
ТАСС02:18

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Через «Северный поток» возобновлена транспортировка газа в Европу

Российская газета04:32

«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

Аргументы и Факты04:00

Прокачка газа по «Северному потоку» восстановлена

РЕН ТВ02:36

Ремонт на «Северном потоке» завершен, трубопровод вновь работает

BFM.ru02:38

«Северный поток» возобновил работу после ремонта

ИА Красная Весна02:23

«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

ТАСС02:18

«Северный поток» заработал после ремонта

Интерфакс01:32
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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

РИА Новости 07:02
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Здоровье

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
Lenta.ru 06:33
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Энергетика

Голубому топливу Земли может настать «черный лебедь»

Котировки последние месяцы колеблются в диапазоне 50-70 долларов за тысячу кубометров, что несет убытки всем производителям, а для многих из них поставки убыточны даже по операционным расходам.
РИА Новости 01:00
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Происшествия

Протестующие в Калифорнии подожгли здание местного суда

Известия 06:39
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Общество

Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

Lenta.ru 00:14
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Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
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Политика

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
RT на русском 05:50
Игры

В Сеть утёк логотип новой Call of Duty. Его обнаружили на пачке чипсов

Аккаунт TheGamingRevolution со ссылкой на анонимный источник опубликовал в «Твиттере» фотографию пачки чипсов Doritos, на которой изображён логотип Call of Duty: Black Ops Cold War.
Чемпионат 07:50
Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
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Футбол

Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов в истории АПЛ

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Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
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Общество

Правительство РФ компенсирует часть стоимости жилья для семей с детьми

Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети.
Интерфакс 24 июля в 07:31
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Армия и оружие

Российские Су-35 в Ливии разгромили позиции террористов

Российские истребители Су-35 действительно были замечены на территории Ливии и даже приняли участие в нанесении ударов по террористам и силам Правительства национально согласия.
Avia.pro вчера в 21:19
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
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Футбол

Капелло поделился мнением о победе «Реала» в чемпионате Испании

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе мадридского "Реала" в чемпионате Испании, передает Marca.
Газета.Ru 02:57
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Лолита в шестой раз собирается замуж

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Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

В качестве причины переноса выхода долгожданного сезона называется пандемия COVID-19.
Evo-rus.com 01:32
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Происшествия

Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью

Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
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Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

Как рассказали в Минобороны РФ, испытания "Циркона", которые были проведены с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.
Российская газета 05:31
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Наука

Выявлен древнейший штамм оспы в останках эпохи викингов

iReactor вчера в 02:30
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
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Политика

Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией

Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 00:27
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Происшествия

Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины

На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег.
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Появились фото домашней формы «Милана» на следующий сезон

В интернете появились новые фотографии домашнего комплекта формы «Милана» на сезон-2020/21.
Metaratings 06:17
Политика

Папа римский поддержал решение о полном прекращении огня в Донбассе

Новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе был согласован 22 июля и должен вступить в действие 27 июля.
Life.ru 07:59
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