Северный вестибюль станции «Спартак» фиолетовой ветки столичной подземки работает только на вход. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.

Северный вестибюль станции метро «Спартак» работает только на вход после футбольного матча

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