РПЛ

Агентство МоскваАгентство МоскваСеверный вестибюль станции метро «Спартак» работает только на вход после футбольного матча

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
Северный вестибюль станции «Спартак» фиолетовой ветки столичной подземки работает только на вход. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.
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