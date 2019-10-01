Ветер поднимется до 24 метров в секунду, начнутся сильные ливни. Из-за шторма в Петербурге в эти минуты готовятся перекрыть дамбу на Финском заливе. Под ударом уже оказалась Северная и Восточная Германия.

с чего всё началось

На Северо-Запад России надвигается слабеющий ураган «Мортимер», который дойдет до Санкт-Петербурга в виде обычного, но довольно мощного циклона. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает погодный центр «Фобос». Данный ураган уже прошел по странам Северной и Центральной Европы и сейчас ослабел до циклона.

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