Общество
REGNUMСеверо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
На Северо-Запад России надвигается слабеющий ураган «Мортимер», который дойдет до Санкт-Петербурга в виде обычного, но довольно мощного циклона. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает погодный центр «Фобос». Данный ураган уже прошел по странам Северной и Центральной Европы и сейчас ослабел до циклона.
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с чего всё началось
Ветер поднимется до 24 метров в секунду, начнутся сильные ливни. Из-за шторма в Петербурге в эти минуты готовятся перекрыть дамбу на Финском заливе. Под ударом уже оказалась Северная и Восточная Германия.РЕН ТВ02:34
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«Мортимер» подходит к Петербургу: дожди и сильный ветер не оставят город до завтра
Петербургский дневник03:58
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Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев подписал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 12:36
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи кредитов
Если же платежи по непогашенным кредитам составляют более половины доходов, то новый кредит предложат под более высокую процентную ставку.
Русская Планета 09:40
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Футбол
Арустамян: «Заместитель Цорна улетел на переговоры с Тедеско. Соглашение будет подписано в ближайшее время»
Заместитель генерального директора клуба Александр Цомая отправился в Германию на переговоры со специалистом, пишет журналист Нобель Арустамян.
Бомбардир.ру 12:56
Политика
В аэропортах Тбилиси и Батуми стало меньше пассажиров
Закарадзе пояснила, что снижение потока пассажиров вызвано прекращением воздушного сообщения с Россией.
REGNUM 08:28
Космос
Россия сокращает число пилотируемых запусков на МКС из-за США
В 2020 году к Международной космической станции будут направлены всего два пилотируемых корабля «Союз».
Новый День 08:08
Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Армия и оружие
Штаб ВМС Швеции вернется на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.
Взгляд.ру 03:42
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Игры
Лучшие части Tom Clancy’s Ghost Recon
Tom Clancy’s Ghost Recon Дата выхода: 13 ноября 2001 Платформы: PC, Mac, Xbox, PS2, GameCube Жанр: тактический FPS Без первой части никак.
ИА Вебург 05:25
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Общество
Вступили в силу новые правила против курения на балконах
Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Футбол
Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport 11:41
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Политика
Макрон поддержал продолжение работы делегации РФ в ПАСЕ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.
Известия 07:57
Здоровье
В Петербурге открылся первый Центр амбулаторной онкологической помощи
До конца этого года ЦАОПы откроются в Выборгском, Московском, Невском, Приморском, Калининском, Фрунзенском, Курортном районах и в Колпино.
Город+ 04:42
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Наука
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09