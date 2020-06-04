Коронавирус
ТАСССеверодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
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Предприятиям Северодвинска рекомендовали прекратить возить на автобусах сотрудников из Архангельска
Новости Архангельска 29.ru08:11
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Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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