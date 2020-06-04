Коронавирус

ТАССТАСССеверодвинск закроют на карантин

"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
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Северодвинск закроют на карантин

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Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Общество

На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса

Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
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Общество

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Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя

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Экономика

ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

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В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
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ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию

Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
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Происшествия

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МВД создаст единую базу данных мигрантов

"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.
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Происшествия

В Урюпинске директора психинтерната накажут за вспышку коронавируса

После вспышки коронавируса в ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» специалисты территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку.
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Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания

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Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

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На Московском шоссе фура устроила массовую аварию

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