Общество

Взгляд.руВзгляд.руСеверокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы, специальный делегат Комитета КНДР по культурным связям с зарубежными странами Алехандро Као де Бенос прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Глава Корейской ассоциации дружбы ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына

РИА Новостивчера в 19:25

Глава корейской организации ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына

РБКвчера в 15:45

Дипломат опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына

Известиявчера в 16:57

Глава Корейской ассоциации дружбы отрицает смерть Ким Чен Ына

Коммерсантъвчера в 16:50

Корейский дипломат прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

News.ruвчера в 16:33

В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ruвчера в 16:16

Bloomberg: источник из КНДР опровергает слухи о смерти Ким Чен Ына

Вести.Ruвчера в 17:22
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Футбол

Евсеев высказался за расширение РПЛ до 18 команд

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал идею расширения Тинькофф Российской премьер-лиги до 18 команд в ближайшем будущем.
Матч ТВ 24 апреля в 11:09
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
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Армия и оружие

На Украине поддержали появление 54 истребителей США вблизи Камчатки

Соединенные Штаты значительно укрепят свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах благодаря развертыванию к 2021 году на Аляске 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.
Известия 01:04
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Общество

Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру 24 апреля в 19:30
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета 24 апреля в 23:26
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Общество

Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса

Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM вчера в 18:08
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Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда

Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока с россиянами на борту приземлился в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
ТАСС вчера в 23:13
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Общество

В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
РИА Новости 00:38
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Авто

Запатентованы новые детали «Русского Прадо» от «УАЗ»

Как сообщает ToDay News Ufa, отечественный джип, который еще называют «Русский Прадо», обзавелся развитой нижней стальной защитой узлов и агрегатов подкапотного пространства.
ToDay News Ufa вчера в 05:52
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Происшествия

И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

РИА Новости вчера в 23:46
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Общество

В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия

Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля.
ТАСС вчера в 15:28
8
Наука

Найдена лучшая ткань для эффективной самодельной маски

Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa 24 апреля в 14:23
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Футбол

Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, выведен из комы

Фредерик Герра, агент полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбия, сообщил, что его клиент выведен из состояния искусственной комы, в которую был введён после заражения коронавирусом.
Чемпионат вчера в 16:07
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor 24 апреля в 02:31
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Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа 24 апреля в 07:51
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 24 апреля в 09:55
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро вчера в 06:08
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру вчера в 06:46
2,5K
Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 12:55
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
894
Общество

Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости вчера в 09:41
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Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 84 человек

За последние сутки в Краснодарском крае подтверждено 84 новых случая коронавируса.
За рулем Кубань 24 апреля в 04:12
776
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли почти 2 тыс. человек

За прошедшие сутки в США от коронавируса скончались 1995 пациентов, еще 36 188 человек заразились вирусом.
РБК вчера в 19:33
7
Общество

Свердловчане смогут поехать на дачу на майские праздники без пропуска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил местным жителям поехать на дачу на майские праздники.
Уральский меридиан вчера в 10:57
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Шоу-бизнес

Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике

В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 вчера в 08:07
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