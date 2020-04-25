Глава Корейской ассоциации дружбы, специальный делегат Комитета КНДР по культурным связям с зарубежными странами Алехандро Као де Бенос прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Северокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына

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