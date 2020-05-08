Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.

Авто В России начались продажи электрогрузовика «Муравей» Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах. 30

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 7

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,3K

Гаджеты Meizu представила свою новую флагманскую линейку – Meizu 17 Накануне была представлена 17-я по счету линейка смартфонов от компании Meizu с демократичными ценами, которая насчитывает две модели – обычную и Pro. 5

Здоровье Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19. 466

Гаджеты Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире На шестой строчке первой десятки лидеров расположился iPhone 11 Pro, а следом за ним находятся Redmi Note 8 Pro, Galaxy A20S, Galaxy A01, Redmi 8A. 14

Игры Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду. 29

Гаджеты Samsung выпустит собственную дебетовую карту Южнокорейская компания Samsung заявила, что готовит к выпуску собственную банковскую дебетовую карту.

Баскетбол Следующий сезон в НБА может пройти без фанатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) следующий сезон может провести без зрителей, сообщил в Twitter журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

Общество Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post. 961

Армия и оружие Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

Происшествия В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 466

Игры Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая. 9

Авто Представлен обновлённый Nissan Kicks Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом. 2

Технологии Шрейер: Sony покажет PlayStation 5 в июне Бывший редактор Kotaku, а ныне журналист Bloomberg Джейсон Шрейер во время подкаста Press Start Podcast рассказал о том, что первый показ консоли PlayStation 5 состоится в июне. 1

Общество Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших. 68