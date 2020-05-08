Общество
REGNUM«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
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Киберспорт
В игру Mount & Blade II: Bannerlord добавили «мобильный телефон»
Ранее ИА REGNUM сообщило, что к Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию, которая превращает лук в дробовик.
REGNUM вчера в 16:15
Игры
Humble Bundle устроил раздачу космической стратегии Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of the Singularity: Escalation — стратегия в реальном времени от компании Stardock Entertainment.
3DNews вчера в 06:58
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru вчера в 13:41
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Гаджеты
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
Дни24 вчера в 05:41
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Тарантас Ньюс 07 мая в 00:10
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Гаджеты
Meizu представила свою новую флагманскую линейку – Meizu 17
Накануне была представлена 17-я по счету линейка смартфонов от компании Meizu с демократичными ценами, которая насчитывает две модели – обычную и Pro.
Faktom вчера в 14:07
Гаджеты
LG представила смартфон LG Velvet с необычным дизайном
Astera 07 мая в 13:57
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 16:01
Кино
Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания 07 мая в 02:19
Гаджеты
Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире
На шестой строчке первой десятки лидеров расположился iPhone 11 Pro, а следом за ним находятся Redmi Note 8 Pro, Galaxy A20S, Galaxy A01, Redmi 8A.
Astera вчера в 17:15
Спорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат 07 мая в 10:31
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта
Чемпионат 06 мая в 08:19
Игры
Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X
Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду.
Дни24 вчера в 10:50
Гаджеты
Samsung выпустит собственную дебетовую карту
Южнокорейская компания Samsung заявила, что готовит к выпуску собственную банковскую дебетовую карту.
Ридус вчера в 08:34
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 08:53
Общество
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК вчера в 11:15
Баскетбол
Следующий сезон в НБА может пройти без фанатов
Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) следующий сезон может провести без зрителей, сообщил в Twitter журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.
Спорт-Экспресс 00:25
Общество
Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар
Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 07 мая в 15:44
Армия и оружие
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости 07 мая в 22:57
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 07 мая в 05:00
Авто
Представлен обновлённый Nissan Kicks
Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс вчера в 03:59
Технологии
Шрейер: Sony покажет PlayStation 5 в июне
Бывший редактор Kotaku, а ныне журналист Bloomberg Джейсон Шрейер во время подкаста Press Start Podcast рассказал о том, что первый показ консоли PlayStation 5 состоится в июне.
Городской портал Новый Нижний вчера в 07:00
Общество
Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется
В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий вчера в 05:13
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Общество
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Рамблер 07 мая в 04:54