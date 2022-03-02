РБК«Северсталь» прекратила экспорт в ЕС из-за санкций в отношении МордашоваХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПредставитель «Северстали» от комментариев РБК отказался.РБКГодовые поставки в Европу составляют порядка 2,5 млн т и около трети от общей выручки компании.КоммерсантъВ самой компании отказались от комментариев, отметив, что ищут варианты для переориентации поставок на другие направления, в том числе в страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока.Lenta.ruПо итогам 2021 года около 47% выручки "Северстали" пришлось на продажи на экспортные рынки (более 30% - на европейский рынок).ФинмаркетЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРБКСеверпостLife.ruПрофильGorodvo.ruВечерняя МоскваВоенное обозрениеАгентство Бизнес ИнформацииКомсомольская правдаPublic OpinionРБК ИнвестицииКП - ВологдаThe Moscow PostКапитал страныТехнология МашиностроенияRuposters.ruЦентральная Служба НовостейРоссийская газетаПодробнее о событии«Северсталь» прекратила поставки в ЕС после санкций против МордашоваForbes03:14Экспорт «Северстали» в Европу остановилсяКоммерсантъвчера в 14:36Самое цитируемое«Северсталь» прекратила поставки в ЕС из-за санкций против основного акционера МордашоваРИА Новости03:12«Северсталь» подтвердила приостановку поставок в ЕСКоммерсантъ02:44«Северсталь» прекратила поставки в ЕС из-за санкций в отношении своего основного акционера МордашоваПРАЙМ02:19«Северсталь» прекратила поставки продукции в ЕС из-за санкцийТАСС02:01«Северсталь» прекратила экспорт в ЕС из-за санкций в отношении МордашоваРБК02:40«Северсталь» объяснила прекращение поставок в ЕвросоюзИнтерфакс02:10Показать ещёОценить3,4KПоделиться