Будьте в Плюсе

«Северсталь» прекратила экспорт в ЕС из-за санкций в отношении Мордашова

Хорошо ли подобран заголовок?
Представитель «Северстали» от комментариев РБК отказался.
РБК
Годовые поставки в Европу составляют порядка 2,5 млн т и около трети от общей выручки компании.
Коммерсантъ
В самой компании отказались от комментариев, отметив, что ищут варианты для переориентации поставок на другие направления, в том числе в страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока.
Lenta.ru
По итогам 2021 года около 47% выручки "Северстали" пришлось на продажи на экспортные рынки (более 30% - на европейский рынок).
Финмаркет

Подробнее о событии

«Северсталь» прекратила поставки в ЕС после санкций против Мордашова
Forbes03:14
Экспорт «Северстали» в Европу остановился
Коммерсантъвчера в 14:36
Самое цитируемое
«Северсталь» прекратила поставки в ЕС из-за санкций против основного акционера Мордашова
РИА Новости03:12
«Северсталь» подтвердила приостановку поставок в ЕС
Коммерсантъ02:44
«Северсталь» прекратила поставки в ЕС из-за санкций в отношении своего основного акционера Мордашова
ПРАЙМ02:19
«Северсталь» прекратила поставки продукции в ЕС из-за санкций
ТАСС02:01
«Северсталь» прекратила экспорт в ЕС из-за санкций в отношении Мордашова
РБК02:40
«Северсталь» объяснила прекращение поставок в Евросоюз
Интерфакс02:10

Интересное

Представитель Минобороны России Конашенков сообщил о взятии военными под контроль Херсона

Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости02:05

Песков предложил сотрудникам «Яд ва-Шема» приехать в ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил сотрудникам Мемориального комплекса истории Холокоста "Яд ва-Шем", критиковавшим российскую риторику в адрес Украины, посетить ЛНР и ДНР и осмотреть "места массовых захоронений".
Интерфакс05:38

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не ожидала санкций против спортсменов, актеров и СМИ

Россия была готова к санкциям, но не ожидала что они коснутся спортсменов и деятелей культуры.
Lenta.ru05:32

Глава МИД России Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной и разрушительной

Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
Lenta.ru04:58

Литовкин объяснил, зачем военные России окружают города Украины

По словам эксперта, есть и другая тактика: военные России могут заходить в города диверсионно-разведывательными группами, освобождая их.
Pravda.Ru00:59

Зеленский сменил глав двух областей на военных

Украинский президент Владимир Зеленский сменил руководителей Одесской и Черкасской областей.
Газета.Ru05:22

Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства из-за событий на Украине

Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
РИА Новости05:34

РБК: американские инвесторы лишатся выплат по российским евроооблигациям из-за санкций США

Американские инвесторы лишатся возможности получить выплаты по российскому госдолгу — еврооблигациям, проценты по которым должны быть выплачены в марте, — из-за санкций США, пишет РБК.
Lenta.ru00:53

ЦБ запретил нерезидентам из 43 стран переводы из России за рубеж

Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.
РБК04:59

«Аэрофлот» выполнит вывозной рейс для россиян из Болгарии 3 марта

Авиакомпания «Аэрофлот» 3 марта выполнит вывозной рейс для застрявших в Болгарии российских туристов. Об этом сообщает ТАСС.
Lenta.ru05:38