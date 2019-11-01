Футбол
Спорт-Экспресс«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Жози Бартель»
|17′
Моанес Даббур
|27′
Мунир Эль-Хаддади
Кобе Колс
|32′
|33′
Мунир Эль-Хаддади
|36′
Моанес Даббур
Райан Клапп
Бертину Кабрал Барбоза
|46′
Сабир Бугрин
Том Шнель
|46′
|51′
Нолито
Люк де Йонг
|51′
Оливер Торрес
Франко Васкес
|56′
Жоан Жордан
|61′
Жоан Жордан
Фернандо
|67′
Мунир Эль-Хаддади
Данел Синани
|69′
Данел Синани
|80′
Доминик Штольц
Корантин Лави
|85′
Ф91 Дюделанж
Расстановка 4‑4‑2
Крассон
1
Жубер
34
Бушуари
20
Гаро
4
Колс
24
Кирх
11
Кабрал Барбоза
28
Морран
5
Шнель
22
Бернье
26
Лави
9
Синани
2 ×
13
Буну
15
Посо
17
Гудель
3
Гомес
18
Эскудеро
7
Лопеш
25
Фернандо
22
Васкес
19
де Йонг
9
Даббур
2 ×
11
Эль-Хаддади
3 ×
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
«Базель» обыграл «Хетафе» (2:1). Команда с десятью очками лидирует в группе С и уже точно не опустится ниже второго места. «Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Юнайтед», «Севилья» и ещё три клуба пробились в плей-офф Лиги Европы
Чемпионатвчера в 18:13
Как «Лацио» и «Рома» умудрились проиграть на 95-х минутах «Селтику» и «Боруссии»
RT на русскомвчера в 23:43
«Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Селтик» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы
Бомбардир.рувчера в 17:23
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:41, Вашингтон
Политика
СМИ сообщили о планах США упразднить пост спецпредставителя по Украине
Пост спецпредставителя США по Украине, который до отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер, вероятно, будет упразднен, пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации США.
Взгляд.ру 12:09
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Происшествия
Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог
Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.
РБК 09:05
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Технологии
Китай анонсировал начало разработок сетей G6
Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC.
Ведомости вчера в 22:19
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Общество
Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни
Врач, ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева в беседе с ФАН рассказала о правилах здорового образа жизни.
RT на русском 12:41
Транспорт
На поезда в Крым продано 3,4 тыс. билетов
Пассажиры в первый день старта продаж железнодорожных билетов на поезда, которые проследуют по Крымскому мосту, раскупили 3,4 тыс. билетов по всей России.
ТАСС 11:56
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу говорить языком силы
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
REGNUM 13:08
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Футбол
Стржалковский ушел в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»
Владимир Стржалковский покинул пост главы ВФСО «Динамо» по собственному желанию.
ProstoProSport 11:52
Кино
Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию
Петрозаводск говорит 06:24
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика
Лавров: Россия ответит зеркально на действия США в отношении РСМД
«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально», — заявил министр.
BFM.ru 05:51
Религия
В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Александрийской церковью
Русская православная церковь с глубокой скорбью восприняла решение патриарха Александрийского Феодора Второго признать раскольническую Православную церковь Украины и внести имя ее главы Епифания Думенко в диптих, заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
РИА Новости 10:10
Здоровье
Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости 10:59
Наука
Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Общество
Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура
Юрий Смитюк / wikipedia В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти его друга - козла Тимура, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 10:29
Политика
Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.
Известия 13:30
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.
iReactor 13:16
Гаджеты
Samsung продолжает демпинговать, снижая цены на популярные смартфоны
Как сообщает источник, компания Samsung снизила цены на новенькие смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.
iXBT.com 08:03