Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы

Ф91 Дюделанж — Севилья
2 – 5
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Жози Бартель»
17′
Моанес Даббур
27′
Мунир Эль-Хаддади
Кобе Колс
32′
33′
Мунир Эль-Хаддади
36′
Моанес Даббур
Райан Клапп
Бертину Кабрал Барбоза
46′
Сабир Бугрин
Том Шнель
46′
51′
Нолито
Люк де Йонг
51′
Оливер Торрес
Франко Васкес
56′
Жоан Жордан
61′
Жоан Жордан
Фернандо
67′
Мунир Эль-Хаддади
Данел Синани
69′
Данел Синани
80′
Доминик Штольц
Корантин Лави
85′
«Базель» обыграл «Хетафе» (2:1). Команда с десятью очками лидирует в группе С и уже точно не опустится ниже второго места. «Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
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