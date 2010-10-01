Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы

Ф91 Дюделанж — Севилья
2 – 5
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Жози Бартель»
08:28
Дюделанж - Севилья - 2:5. Голы
01:12
0:1. Мунас Даббур
01:08
0:2. Мунир
01:24
0:3. Мунир
01:08
0:4. Мунас Даббур
01:04
0:5. Мунир
01:12
1:5. Данель Синани
01:20
2:5. Данель Синани
Гол. 0:1. Моанес Даббур
Гол. 0:2. Мунир Эль-Хаддади
Гол. 0:3. Мунир Эль-Хаддади
Гол. 0:4. Моанес Даббур
Гол. 0:5. Мунир Эль-Хаддади
Гол. 1:5. Данел Синани
Гол. 2:5. Данел Синани
«Базель» обыграл «Хетафе» (2:1). Команда с десятью очками лидирует в группе С и уже точно не опустится ниже второго места. «Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед», «Севилья» и ещё три клуба пробились в плей-офф Лиги Европы

Чемпионатвчера в 23:13

«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 20:15

Лига Европы-2019/2020: расписание матчей и календарь игр

ProstoProSportвчера в 09:00

Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

Матч ТВ05:26

Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

Sportbox.RU05:26

«Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Селтик» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

Бомбардир.рувчера в 22:23

3 команды досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

Metaratingsвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:05, Россия
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 11:05
Кино

Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»

Газета.Ru 08:04
Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 09:33
Политика

«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом

Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
REGNUM 11:50
Фигурное катание

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 10:50
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина «выпустила» первую книгу

Артист похвалился успехами своей маленькой наследницы Елизаветы: девочка «выпустила» свою первую книжку — про золотого щенка.
WomanHit.ru вчера в 15:20
Общество

У правительства не получается отменить советские правовые акты

Правительство России не успевает к намеченному сроку подготовить проект об отмене советских правовых актов, некоторые из которых приняты еще в 1917 году.
Политсовет 05:38
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
StarHit.ru 06 ноября в 18:00
Общество

Центр «Сириус» в Сочи приравняли по статусу к «долине МГУ»

Как сообщал РБК Краснодар, в 2018 году стало известно, что образовательный центр «Сириус» в Сочи планируют превратить в «Южное Сколково» — большой научно-технический центр по образу Технологической долины МГУ с упором на обучение.
РБК Краснодар 09:17
Космос

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

Гражданские силы.ру 06 ноября в 08:22
Общество

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 11:08
Шоу-бизнес

Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

7 ноября состоялось судебное заседание, по итогам которого звезда сериала «Кадетство» будет выплачивать алименты своей внебрачной дочери Оливии.
Woman.ru вчера в 18:04
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 11:41
Армия и оружие

Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России

Политика Сегодня 08:36
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 13:50
Хоккей

Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ

Московский Комсомолец 03:26
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:08
Футбол

Клопп высказался о соперничестве «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

ГЛавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о соперничестве своего клуба с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 04:59
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 06 ноября в 14:38
Культура

"Смола за 22 тысячи?" Юлия Высоцкая разочаровалась в калининградском янтаре

В номере отеля, где Юлию Высоцкую готовят к пресс-конференции, главная героиня не участвует в обсуждении красоты и качества янтаря.
КП - Калининград 07:23
Политика

Песков прокомментировал возможный запрет «Википедии» в России

Ранее Путин рекомендовал развивать Большую российскую энциклопедию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по поводу возможной замены "Википедии" на электронное издание новой Большой российской энциклопедии, сообщает Life.
АМИТЕЛ 11:01
Происшествия

Сахалинец заразил школьницу ВИЧ

ТАСС 05:41
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 08:40
Происшествия

После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек

Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
REGNUM 10:18
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина

Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 11:18
Транспорт

В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов

«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 11:53
Политика

В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
REGNUM 10:44
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 06:58
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное