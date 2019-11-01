«Базель» обыграл «Хетафе» (2:1). Команда с десятью очками лидирует в группе С и уже точно не опустится ниже второго места. «Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.

«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы

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