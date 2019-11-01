Футбол
Спорт-Экспресс«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Жози Бартель»
|17′
Моанес Даббур
|27′
Мунир Эль-Хаддади
Кобе Колс
|32′
|33′
Мунир Эль-Хаддади
|36′
Моанес Даббур
Райан Клапп
Бертину Кабрал Барбоза
|46′
Сабир Бугрин
Том Шнель
|46′
|51′
Нолито
Люк де Йонг
|51′
Оливер Торрес
Франко Васкес
|56′
Жоан Жордан
|61′
Жоан Жордан
Фернандо
|67′
Мунир Эль-Хаддади
Данел Синани
|69′
Данел Синани
|80′
Доминик Штольц
Корантин Лави
|85′
Ф91 Дюделанж
Расстановка 4‑4‑2
Крассон
1
Жубер
34
Бушуари
20
Гаро
4
Колс
24
Кирх
11
Кабрал Барбоза
28
Морран
5
Шнель
22
Бернье
26
Лави
9
Синани
2 ×
13
Буну
15
Посо
17
Гудель
3
Гомес
18
Эскудеро
7
Лопеш
25
Фернандо
22
Васкес
19
де Йонг
9
Даббур
2 ×
11
Эль-Хаддади
3 ×
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
«Базель» обыграл «Хетафе» (2:1). Команда с десятью очками лидирует в группе С и уже точно не опустится ниже второго места. «Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
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