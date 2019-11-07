Футбол
Спорт-Экспресс«Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы
«Базель» обыграл «Хетафе» (2:1). Команда с десятью очками лидирует в группе С и уже точно не опустится ниже второго места. «Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Футбол
Руководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти
Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
РИА Новости вчера в 09:39
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Футбол
ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
RT на русском 17:49
Наука
Фронтир нейронаук. Стимуляцию током применили для борьбы с эпилепсией
Исследователи привлекли к своему клиническому протоколу трех таких пациентов и подвергли их стандартному протоколу терапии транскраниальной стимуляцией: десять сессий по 20 минут в течение двух недель с последующим наблюдением в течение двух месяцев.
Индикатор 11:18
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Технологии
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Неожиданно для ученых залетев в Иран, птица стала "отправлять" сообщения в роуминге — стоимостью 49 рублей каждое.
Интерфакс 05 ноября в 09:30
Футбол
Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru.
Советский спорт 13:26
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe вчера в 05:10
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Известия 16:27
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов
Журналист информационного агентства "Росбалт" Александр Шварев сообщил, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
Вести.Ru 16:35
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM 11:15
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Вроде бы история одной семьи: Настя никак не хочет смириться с тем, что ее муж Иван не вернулся с войны.
Телепрограмма вчера в 07:24
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Политика
Госдума призвала ООН повлиять на санкционную политику США против Кубы
Депутаты Госдумы призывают международное сообщество выработать систему мер воздействия на Соединённые Штаты Америки в целях прекращения экономической, финансовой и торговой блокады суверенного государства.
Парламентская газета 05 ноября в 08:38
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13