В матче 5-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Кино «Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал «Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.

Хоккей «Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.

Здоровье Названы замедляющие старение продукты Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.

Футбол Лэмпард считает несправедливым поражение «Челси» от «Ливерпуля» Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о поражении своей команды в матче шестого тура АПЛ от "Ливерпуля".

Здоровье На что могут указывать судороги в ногах Врачи утверждают, что сокращение мышц на ногах может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме.

Автоспорт Райкконен объяснил столкновение с Квятом Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.

Происшествия У координатора омского штаба Навального прошли обыски У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».

Армия и оружие Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.

Экономика Названы регионы с наибольшим ростом зарплат Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.

Общество 30 человек пострадали от тайфуна в Японии По данным телекомпании NHK, в результате тайфуна "Тапа" в Японии пострадали 30 человек.

Гаджеты Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.

Общество Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.

Политика Трамп не исключил публикации стенограммы своего разговора с Зеленским Публикацию полной стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским не исключил сам американский лидер 22 сентября, сообщает газета The Hill.

Политика Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.

Армия и оружие Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Общество Невесты в России «постарели» на 8 лет Росстат сообщил о повышении возраста невест в России на 8 лет, передает РИА "Новости".

Культура Девять человек претендуют на должность директора Театра оперы и балета Якутии На сегодня девять человек претендуют на пост директора Театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона, сообщили ЯСИА в пресс-службе Минкультуры.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.