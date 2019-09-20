Футбол

Вести.RuВести.Ru«Реал» обыграл «Севилью» и догнал «Атлетик»

Севилья — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
20′
Даниэль Карвахаль
Эвер Банега
26′
Франко Васкес
Оливер Торрес
52′
Жоан Жордан
53′
62′
Серхио Рамос
64′
Карим Бензема
Жоан Жордан
Хавьер Эрнандес
69′
76′
Хамес Родригес
Федерико Вальверде
Даниэл Каррису
Нолито
81′
90′
Эден Азар
Лукас Васкес Иглесиас
Люк де Йонг
90′+1′
Мадридский "Реал" в матче пятого тура обыграл в гостях "Севилью" 1:0. Единственный мяч забил нападающий "королевского клуба" Карим Бензема. На 65 минуте Даниэль Карвахаль прошел по правому флангу, навесил в штрафную, а там уже Карим Бензема нанес точный удар по воротам хозяев.
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