Футбол
Вести.Ru«Реал» обыграл «Севилью» и догнал «Атлетик»
|20′
Даниэль Карвахаль
Эвер Банега
|26′
Франко Васкес
Оливер Торрес
|52′
Жоан Жордан
|53′
|62′
Серхио Рамос
|64′
Карим Бензема
Жоан Жордан
Хавьер Эрнандес
|69′
|76′
Хамес Родригес
Федерико Вальверде
Даниэл Каррису
Нолито
|81′
|90′
Эден Азар
Лукас Васкес Иглесиас
Люк де Йонг
|90′+1′
|55%
|Владение мячом
|45%
|86%
|Процент точных передач
|80%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|–
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|12
|16
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 4‑3‑3
1
Вацлик
16
Навас
20
Карлос
8
Нолито
23
Регилон
14
Эрнандес
25
Фернандо
10
Банега
21
Торрес
19
де Йонг
5
Окампос
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
15
Вальверде
14
Каземиро
8
Кроос
11
Бэйл
9
Бензема
17
Васкес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский "Реал" в матче пятого тура обыграл в гостях "Севилью" 1:0. Единственный мяч забил нападающий "королевского клуба" Карим Бензема. На 65 минуте Даниэль Карвахаль прошел по правому флангу, навесил в штрафную, а там уже Карим Бензема нанес точный удар по воротам хозяев.
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Примера. «Реал» одолел «Севилью», «Атлетико» не смог обыграть «Сельту», «Барселона» проиграла «Гранаде»
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