Футбол

ЧемпионатЧемпионатГол Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Севильей»

Севилья — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
20′
Даниэль Карвахаль
Эвер Банега
26′
Франко Васкес
Оливер Торрес
52′
Жоан Жордан
53′
62′
Серхио Рамос
64′
Карим Бензема
Жоан Жордан
Хавьер Эрнандес
69′
76′
Хамес Родригес
Федерико Вальверде
Даниэл Каррису
Нолито
81′
90′
Эден Азар
Лукас Васкес Иглесиас
Люк де Йонг
90′+1′
В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра. В качестве его ассистентов выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Сесар Мануэль Новаль Фонт.
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