Футбол

Sputnik АзербайджанSputnik Азербайджан«Севилья» на классе переиграла «Карабах»

Все же испанская "Севилья" значительно превосходит по классу чемпиона Азербайджана, что и уверенно доказала в прошедшем в матче. Следующий матч группового этапа Лиги Европы "Карабах" проведет 3 октября в гостях против люксембургского "Дюделанжа".
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