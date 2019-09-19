Футбол
Газета.Ru«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы
Агдамский "Карабах" потерпел разгромное поражение от "Севильи" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хавьер Эрнандес, Мунир Эль-Хаддади и Оливер Торрес.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
Помпео: США получили важную информацию об ударах по Саудовской Аравии
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что после серии встреч 18 и 19 сентября, с руководством Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов располагает некоей «важной информацией» для президента Дональда Трампа в связи с реакцией на недавние удары по саудовским нефтяным объектам.
Евразия Daily 14:18
Политика
Европарламент уличил Россию в обелении преступлений СССР
Депутаты выразили озабоченность усилиями руководства России «обелить преступления», совершенные советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как «опасный компонент информационной войны против демократической Европы».
Lenta.ru 11:17
Политика
В ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта в Луганске
Власти самопровозглашённой Луганской народной республики поручили усилить охрану стратегически важных объектов после теракта на путепроводе в Луганске.
RT на русском 04:11
Армия и оружие
Лавров: США приступили к реализации планов размещения оружия в космосе
«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — заявил Лавров.
RT на русском 17:24
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Футбол
Гончаренко объяснил провал ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в первом матче группового этапа Лиги Европы от "Лудогорца".
Российская газета 17:45
Происшествия
В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана
Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Кино
Скончался французский актер Шарль Жерар
iReactor 18:12
Хоккей
СКА всухую победил в гостях «Динамо»
Московский Комсомолец 15:01
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru вчера в 14:50
Армия и оружие
В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для туристов
Уралинформбюро 04:10
Политика
Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН
США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 15:18
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Футбол
«Если „Спартак“ станет чемпионом — будет идеально». Ларссон — о Москве, Майкле Джордане и целях
Настя Тукитук и Мбаппе из 2Drots сходили на базу московского «Спартака», где расспросили нападающего Джордана Ларссона о его адаптации в России и предложили ему необычный челлендж.
Sport24.ru 12:20
Гаджеты
Huawei представила новый флагманский смартфон
Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Премьер Израиля Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте
В Израиле после обработки 97% бюллетеней на выборах в Кнессет правая партия «Ликуд» премьера Беньямина Нетаньяху уступает левоцентристскому блоку «Кахоль-лаван» («Сине-белые») экс-начальника Генштаба Бенни Ганца, сообщает Haaretz со ссылкой на данные избиркома.
Новая газета 03:57
Политика
Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом
«Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива.
URA.Ru 14:48
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Политика
Путин поручил устранить ошибки при импортозамещении в ОПК
При планировании импортозамещения в ОПК иногда допускаются ошибки, что привело к сдвигу сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:40
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49