Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы

Агдамский "Карабах" потерпел разгромное поражение от "Севильи" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хавьер Эрнандес, Мунир Эль-Хаддади и Оливер Торрес.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Севилья» крупно обыграла «Карабах», АПОЭЛ уступил «Дюделанжу»

LiveSport.ru14:47

«Севилья» разгромила «Карабах», «Дюделанж» выиграл у АПОЭЛа

Sport24.ru14:49

«Карабах» разгромлен «Севильей», «Айнтрахт» сокрушён «Арсеналом»

Евро-футбол.ру14:49

«Севилья» разгромила «Карабах», «Дюделанж» на выезде одолел АПОЭЛ

Спорт-Экспресс14:57

«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы

Чемпионат14:47

«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы

Газета.Ru14:46

Лига Европы: «Дюделанж» пропустил три гола за три минуты

Советский спорт14:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика

Помпео: США получили важную информацию об ударах по Саудовской Аравии

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что после серии встреч 18 и 19 сентября, с руководством Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов располагает некоей «важной информацией» для президента Дональда Трампа в связи с реакцией на недавние удары по саудовским нефтяным объектам.
Евразия Daily 14:18
Политика

Европарламент уличил Россию в обелении преступлений СССР

Депутаты выразили озабоченность усилиями руководства России «обелить преступления», совершенные советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как «опасный компонент информационной войны против демократической Европы».
Lenta.ru 11:17
Политика

В ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта в Луганске

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики поручили усилить охрану стратегически важных объектов после теракта на путепроводе в Луганске.
RT на русском 04:11
Армия и оружие

Лавров: США приступили к реализации планов размещения оружия в космосе

«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — заявил Лавров.
RT на русском 17:24
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Футбол

Гончаренко объяснил провал ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в первом матче группового этапа Лиги Европы от "Лудогорца".
Российская газета 17:45
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Кино

Скончался французский актер Шарль Жерар

iReactor 18:12
Хоккей

СКА всухую победил в гостях «Динамо»

Московский Комсомолец 15:01
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru вчера в 14:50
Армия и оружие

В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ

Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Общество

Таиланд отменит въездные анкеты для туристов

Уралинформбюро 04:10
Футбол

«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

Чемпионат 14:53
Общество

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Коммерсантъ 14:08
Политика

Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН

США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Космос

Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами

Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 15:18
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

News.ru 17 сентября в 04:06
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Футбол

«Если „Спартак“ станет чемпионом — будет идеально». Ларссон — о Москве, Майкле Джордане и целях

Настя Тукитук и Мбаппе из 2Drots сходили на базу московского «Спартака», где расспросили нападающего Джордана Ларссона о его адаптации в России и предложили ему необычный челлендж.
Sport24.ru 12:20
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Lenta.ru 07:39
Происшествия

Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

Lenta.ru 13:43
Гаджеты

Huawei представила новый флагманский смартфон

Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Спорт

Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Премьер Израиля Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте

В Израиле после обработки 97% бюллетеней на выборах в Кнессет правая партия «Ликуд» премьера Беньямина Нетаньяху уступает левоцентристскому блоку «Кахоль-лаван» («Сине-белые») экс-начальника Генштаба Бенни Ганца, сообщает Haaretz со ссылкой на данные избиркома.
Новая газета 03:57
Политика

Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом

«Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива.
URA.Ru 14:48
Шоу-бизнес

Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Политика

Путин поручил устранить ошибки при импортозамещении в ОПК

При планировании импортозамещения в ОПК иногда допускаются ошибки, что привело к сдвигу сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк перевели в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное