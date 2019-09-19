Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы

Агдамский "Карабах" потерпел разгромное поражение от "Севильи" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хавьер Эрнандес, Мунир Эль-Хаддади и Оливер Торрес.
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РИА Новости вчера в 16:18
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«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
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РИА Новости вчера в 13:50
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Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

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Два российских футбольных клуба, «Краснодар» и ЦСКА проведут матчи группового этапа Лиги Европы.
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Газета.Ru вчера в 20:21
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РИА Новости вчера в 21:46
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Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя обвинения в адрес Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил, что нельзя делать выводы, не имея твердых доказательств.
Российская газета вчера в 17:26
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В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
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Новый кроссовер Mitsubishi получит оригинальный дизайн

В японском бренде сообщили, что новый кроссовер будет объединять в себе опыт и современные разработки в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
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В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку.
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По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
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«Терминаторы» перебросили автомобили УАЗ на внешней подвеске

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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
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Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

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В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
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Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

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В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
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Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
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