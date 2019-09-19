Футбол
Газета.Ru«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы
Агдамский "Карабах" потерпел разгромное поражение от "Севильи" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хавьер Эрнандес, Мунир Эль-Хаддади и Оливер Торрес.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:32, Вашингтон
Происшествия
Застреливший коллегу полицейский попытался сбежать после убийства
Отмечается, что полицейского удалось задержать во дворах после того, как он попытался сбежать.
Российская газета 18 сентября в 14:35
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Армия и оружие
СМИ сообщили об уничтожении беспилотника над пригородом Дамаска
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 06:32
Футбол
Базель — Краснодар 5:0
Два российских футбольных клуба, «Краснодар» и ЦСКА проведут матчи группового этапа Лиги Европы.
Национальная служба новостей вчера в 12:51
Политика
Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru вчера в 20:21
Армия и оружие
В ОДК рассказали о планах выпуска двигателей ПД-35
Объединенная двигателестроительная корпорация заинтересована в участии в проекте широкофюзеляжного российско-китайского самолета CR929 и планирует синхронизировать выход на рынок двигателя ПД-35 с выходом лайнера, заявил РИА Новости представитель ОДК (входит в Ростех) на полях международной авиационной выставки в Пекине.
РИА Новости вчера в 21:46
Политика
Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя обвинения в адрес Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил, что нельзя делать выводы, не имея твердых доказательств.
Российская газета вчера в 17:26
Происшествия
В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек
В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi получит оригинальный дизайн
В японском бренде сообщили, что новый кроссовер будет объединять в себе опыт и современные разработки в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
Тарантас Ньюс 18 сентября в 02:24
Общество
Родители просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку.
Православие и Мир 18 сентября в 07:26
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия вчера в 18:23
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру вчера в 03:14
Армия и оружие
«Терминаторы» перебросили автомобили УАЗ на внешней подвеске
ТК Звезда вчера в 23:00
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru вчера в 08:47
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 18 сентября в 06:55
Гаджеты
Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro
В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Astera вчера в 15:35
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ вчера в 11:07
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 07:57
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Журналист подметил, что усталость «широкой» Европы от Украины становится все заметнее, и Кальюлайд согласилась с ним.
Lenta.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК вчера в 21:01
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17