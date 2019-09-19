Футбол
Газета.Ru«Севилья» разгромила «Карабах» в матче Лиги Европы
Агдамский "Карабах" потерпел разгромное поражение от "Севильи" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хавьер Эрнандес, Мунир Эль-Хаддади и Оливер Торрес.
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Футбол
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Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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