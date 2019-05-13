Армия и оружие

ТАССТАСС«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
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АПЛ «Казань» оснастили новой системой управления

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ВМФ России получит четыре атомные субмарины в 2020 году

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Атомная подлодка «Князь Владимир» пополнит ВМФ РФ

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Россия вместе с носителем оружия «Судного дня» получит еще три атомные субмарины

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ТАСС01:13

Подтвердились сроки передачи заказчику атомной подлодки «Белгород»

Sudostroenie.info17 декабря в 03:21

«Севмаш» завершает работу над подлодкой «Новосибирск»

НДН.инфо17 декабря в 00:56
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Политика

МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
REGNUM 04:16
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске

В российской компании рассказали, что переговоры России и Украины по газу продолжатся в пятницу в Минске, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 04:26
Армия и оружие

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту, сказал, что мнение «профессионалов может быть единственно верным».
RT на русском 18 декабря в 05:23
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Происшествия

На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 04:04
Кино

Кинокритики назвали лучший сериал 2019 года

МИР 24 02:20
Авто

Hyundai показал седан дешевле Solaris

Южнокорейский бренд показал официальный скетч Aura, который займет нишу самого доступного авто в линейке Hyundai, потеснив Solaris.
Авторамблер 17 декабря в 05:04
Спорт

США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило главного нарушителя антидопинговых правил в 2017 году.
Вести.Ru 04:58
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru вчера в 05:47
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Интернет

В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Клопс 01:06
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Армия и оружие

Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям

Израильский дипломат Яков Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям.
Актуальные Новости 01:13
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 05:01
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
Происшествия

В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии

Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:21
Кино

На Netflix вышел сериал «Ведьмак»

Gmbox.ru 03:37
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Культура

Стало известно, как пройдет голосование в шоу «Голос»

iReactor 04:21
Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Газета.Ru 01:55
Политика

Президент Путин прокомментировал отставку Сергея Левченко

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
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Российское машиностроительное предприятие оборонного комплекса, расположенное в городе Северодвинске. Предприятие строит атомные подводные корабли, дизель-электрические подводные лодки, модернизирует и ремонтирует крупные военные надводные и подводные корабли, ведёт гражданское судостроение, реализует проекты по созданию российской морской техники и оборудования для нефтегазовой индустрии.
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