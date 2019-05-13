Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

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