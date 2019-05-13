Армия и оружие
ТАСС«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
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Подтвердились сроки передачи заказчику атомной подлодки «Белгород»
Sudostroenie.info17 декабря в 03:21
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