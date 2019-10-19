Происшествия

ИзвестияИзвестияСевший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Самолет авиакомпании Smartavia отправился из международного аэропорта Красноярск в Домодедово, сообщает «Интерфакс». Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
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с чего всё началось

Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром

Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сейчас он вырабатывает топливо.
РИА Новости03:49

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Севший в Красноярске из-за сигнала о минировании самолет вылетел в Москву

ТАСС12:05

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ТВК08:51

Самолет вынужденно приземлился в Красноярске из-за сообщения о бомбе

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Интерфакс06:18

Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Улан-Удэ в Москву

Пятый канал02:04
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