Происшествия

ИзвестияИзвестияСевший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Самолет авиакомпании Smartavia отправился из международного аэропорта Красноярск в Домодедово, сообщает «Интерфакс». Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
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с чего всё началось

Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром

Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сейчас он вырабатывает топливо.
РИА Новости03:49

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Севший в Красноярске из-за сигнала о минировании самолет вылетел в Москву

ТАСС12:05

Самолет, экстренно севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе, вылетел в Москву

ТВК08:51

В вынужденно севшем в Красноярске самолете бомбу не нашли

Интерфакс06:18

Самолет вынужденно приземлился в Красноярске из-за сообщения о бомбе

ДЕЛА.ru04:05

«Хотел вернуть самолет»: сообщение о бомбе на борту экстренно севшего в Красноярске Boeing оставил опоздавший пассажир

КП - Красноярск04:48

Самолет, севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе, вылетел в Москву

РИА Новости08:46

Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Улан-Удэ в Москву

Пятый канал02:04
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В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
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Скончался бывший теннисист Александр Волков

Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
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Армия и оружие

УВЗ поставил в Минобороны модернизированные танки Т-72

Модернизированные на Уралвагонзаводе танки Т-72Б3 прошли все виды испытаний, приняты военным представительством в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и с условиями государственного контракта, сообщает пресс-служба УВЗ.
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Происшествия

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Автор канала заявил, что фото к нему попало от источника, который просил не раскрывать себя.
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«Галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», – сказано в сообщении.
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Стали известны автомобили с самыми проблемными АКПП

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Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
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Lenta.ru 10:28
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Россия готова помочь Сербии в сохранении суверенитета, заявил Медведев

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
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Игрок «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

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Алена Шишкова рассказала о своих чувствах после родов Решетовой

Матери детей Тимати пообщались в сети. В среду Анастасия Решетова впервые стала мамой.
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Происшествия

В Турции погибла девочка из России

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У Тедеско спросили, знает ли он Черенкова, Бескова и Гаврилова

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NASA показало новые скафандры для полетов на Луну

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Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку

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Футболисты мексиканского клуба устроили акцию протеста во время матча

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Происшествия

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Вести.Ru 07:17
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