Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сейчас он вырабатывает топливо.

с чего всё началось

Самолет авиакомпании Smartavia отправился из международного аэропорта Красноярск в Домодедово, сообщает «Интерфакс». Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.

Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

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