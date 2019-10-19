Происшествия
ИзвестияСевший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Самолет авиакомпании Smartavia отправился из международного аэропорта Красноярск в Домодедово, сообщает «Интерфакс». Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
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с чего всё началось
Ранее представительница международного аэропорта Красноярска сообщила, что самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сейчас он вырабатывает топливо.РИА Новости03:49
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