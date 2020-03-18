Руководство Английской Премьер-лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает The Independent. В данный момент сезон в АПЛ, как и в подавляющем большинстве других спортивных лиг мира, остановлен из-за пандемии коронавируса.

Сезон АПЛ может быть доигран при пустых трибунах

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