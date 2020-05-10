Ожидается, что будет принято решение возобновить спортивные, в том числе футбольные, турниры в следующем месяце, если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщает The Telegraph. Рестарт АПЛ запланирован на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая.

Происшествия Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала. 59

Общество Коронавирус подтвердился еще у 20 забайкальцев за сутки В Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщили 11 мая «МК в Чите» в оперативном штабе региона. 45

Общество Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края. 624

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 4,4K

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 794

Здоровье В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 192

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 195

Здоровье Еще три человека умерли от коронавируса в Нижегородской области На 10 мая коронавирус подтвержден у 4442 человек в Нижегородской области, в том числе у 262 за последние сутки, выздоровели 665 человек. 52

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Шоу-бизнес Принц Уильям и Кейт Миддлтон поменяли профили в соцсетях Принц Уильям и Кейт Миддлтон внесли изменения в свои аккаунты в социальных сетях Twitter и Instagram, обновив снимок профиля – теперь аккаунты приобрели больше «семейственности». 1

Здоровье Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19 Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения. 1

Армия и оружие В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA. 21

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Общество Спад заболеваемости коронавирусом спрогнозирован в Подмосковье Спад заболеваемости COVID-19 в Московской области спрогнозировала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения региона Зинаида Труш, сообщает РИА Новости. 2