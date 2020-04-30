Коронавирус
Матч ТВЧемпионат Англии может возобновиться 8 июня
Руководство АПЛ разослало в клубы бумаги, которые разрешают командам вернуться к тренировкам 18 мая, а сам турнир может возобновиться 8 июня. Как сообщает источник, данное предложение в пятницу будет обсуждаться в индивидуальном порядке с каждым руководителем команды.
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СМИ: ведущие английские футбольные клубы намерены возобновить тренировки 11 мая
ТАСС Спортвчера в 03:24
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
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Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
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UfaTime.ru 08:27
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Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
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В шведском парке разбросают тонну куриного помета ради самоизоляции
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Мэр Москвы Сергей на своем сайте объяснил порядок продления цифровых рабочих пропусков.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Вести.Ru 10:02
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РИА Новости 09:46
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Овечкин признан лучшим левым нападающим в истории НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим в истории НХЛ со старта эпохи расширения в 1967 году.
МК-Спорт 08:38
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Экономика
ВТБ продал почти половину зернового бизнеса
Группа ВТБ привлекла стратегических партнеров в зерновой бизнес, об этом РБК рассказал представитель банка и подтвердил один из участников сделки.
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Армия и оружие
Сирия: российские радары не видят израильские ракеты - сбивать их удаётся благодаря Китаю
В Сирии заявили, что российские радары С-300 и «Панцирь-С» не видят израильских ракет вообще.
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Ранее стало известно, что Башкирия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом и первое место по смертности от инфекции в Приволжском федеральном округе.
Уфа1.ру 07:51
Здоровье
Проценко рассказал о растущем числе молодых пациентов с COVID-19
Возрастная структура поступающих пациентов поменялась, все больше и больше поступает молодых пациентов, как в реанимацию, так и в госпитальные отделения, сообщил в интервью РИА Новости главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 ДЗМ Денис Проценко.
РИА Новости 08:12
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Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность
Борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
RT на русском 09:14
Общество
Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом в России еще рано.
ТАСС вчера в 18:21
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Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
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Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
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Общество
Открытие главного храма Вооруженных сил отложили из-за коронавируса
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Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными
За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая.
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Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
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В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков
Более 250 медиков в Петербурге находятся на лечении от коронавируса.
Gazeta.SPb 09:53
Экономика
30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице
За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
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В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
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Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах
Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Армия и оружие
Минобороны предложило лишить генералов каракулевых шапок
Министерство обороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки.
Дождь вчера в 11:55