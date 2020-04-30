Коронавирус

Матч ТВМатч ТВЧемпионат Англии может возобновиться 8 июня

Руководство АПЛ разослало в клубы бумаги, которые разрешают командам вернуться к тренировкам 18 мая, а сам турнир может возобновиться 8 июня. Как сообщает источник, данное предложение в пятницу будет обсуждаться в индивидуальном порядке с каждым руководителем команды.
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Сезон АПЛ может возобновиться 8 июня

Газета.Ru09:27

Клубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня

Советский спортвчера в 02:30

АПЛ намерена возобновить сезон 8 июня

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Чемпионат Англии может возобновиться 8 июня

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Клубы Английской премьер-лиги определились с датой рестарта сезона

ИА Красная Весна08:30

СМИ: ведущие английские футбольные клубы намерены возобновить тренировки 11 мая

ТАСС Спортвчера в 03:24

Клубы АПЛ готовятся к возобновлению сезона 13 июня (Mirror)

Sports.ru28 апреля в 18:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество

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Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

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Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

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Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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Общество

В шведском парке разбросают тонну куриного помета ради самоизоляции

Московский Комсомолец вчера в 15:48
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Общество

Собянин объяснил порядок продления рабочих пропусков до 11 мая

Мэр Москвы Сергей на своем сайте объяснил порядок продления цифровых рабочих пропусков.
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Политика

Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков

В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
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Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
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Экономика

ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

Группа ВТБ привлекла стратегических партнеров в зерновой бизнес, об этом РБК рассказал представитель банка и подтвердил один из участников сделки.
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Стало известно, где чаще всего в Башкирии пациенты заражались COVID-19

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Проценко рассказал о растущем числе молодых пациентов с COVID-19

Возрастная структура поступающих пациентов поменялась, все больше и больше поступает молодых пациентов, как в реанимацию, так и в госпитальные отделения, сообщил в интервью РИА Новости главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 ДЗМ Денис Проценко.
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Политика

Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность

Борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
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Общество

Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом в России еще рано.
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Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
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Открытие главного храма Вооруженных сил отложили из-за коронавируса

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Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая.
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Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
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В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков

Более 250 медиков в Петербурге находятся на лечении от коронавируса.
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30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
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В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

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Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах

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Армия и оружие

Минобороны предложило лишить генералов каракулевых шапок

Министерство обороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки.
Дождь вчера в 11:55
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