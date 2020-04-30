Коронавирус
Газета.RuСезон АПЛ может возобновиться 8 июня
Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) может возобновиться 8 июня, передает The Telegraph. Руководство лиги обсудит данный вариант с представителями клубов. Предполагается, что 18 мая клубы смогут вернуться к тренировкам.
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СМИ: ведущие английские футбольные клубы намерены возобновить тренировки 11 мая
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
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